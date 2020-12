Gemeinsam mit All3Media International, Masterpiece aus den USA und dem britischen ITV ließ ARD Degeto in diesem Jahr die 70er-Jahre-Serie "Van der Valk" neu aufleben. die neuen Filme greifen dabei die Titelfigur der damaligen Serie auf - den scharfsinnigen, unnahbaren und zynischen Kommissar Piet Van der Valk - spielen aber im heutigen Amsterdam. Nun gab es grünes Licht für eine zweite Staffel, in der Marc Warren erneut die Hauptrolle übernehmen wird. Erneut werden drei Filme in Amsterdam on location durch Company Pictures produziert werden, die Dreharbeiten sind für Frühjahr 2021 geplant.

Die Ausstrahlungsrechte für die Serie wurde inzwischen in zahlreiche Länder verkauft, darunter ein Großteil Europas, aber auch in Japan, Hongkong, Singapur, Malaysia, Taiwan, Australien und Neuseeland wird die Serie laufen, via DirecTV und BBC Global Channels werden auch Afrika und Lateinamerika abgedeckt.

Sebastian Lückel, Leiter Akquisitionen und Koproduktionen bei der ARD Degeto: "Wir waren begeistert von der Resonanz auf die erste Staffel von Van Der Valk, die unsere Zuschauer in Deutschland mit ihrer modernen Interpretation der Originalgeschichten begeistert hat. Dieses Projekt ist eine wahrhaft internationale Zusammenarbeit, die zu einem Drama geführt hat, das sich auf der globalen Bühne als unglaublicher Erfolg erweist - und eine neue zweite Staffel kann seine Attraktivität sowohl in Deutschland als auch weltweit nur noch steigern."