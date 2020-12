am 11.12.2020 - 17:46 Uhr

Das ging schnell: Nach gerade mal einer Folge hat sich ProSieben dazu entschlossen, "Die Show mit dem Sortieren" wieder aus dem Programm zu nehmen. Die Sendung war erst in dieser Woche gestartet, konnte am Mittwochabend allerdings nur einen ziemlich schwachen Marktanteil von 6,3 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erzielen, insgesamt schalteten nur 830.000 Zuschauer ein (DWDL.de berichtete).

Nun sortiert ProSieben die Produktion von Redseven Entertainment vorerst wieder aus - oder wie es der Sender am Freitag in seiner Mitteilung schrieb: Die Sendung mit Moderatorin Jeannine Michaelsen gehe "vorzeitig in die Winterpause". Demnach soll sie im nächsten Jahr auf einem neuen Sendeplatz zurückkehren - wo genau "Die Show mit dem Sortieren" zu sehen sein wird, ließ ProSieben zunächst jedoch offen.

Als Alternativ-Programm setzt man am kommenden Mittwoch zunächst auf den Spielfilm "Transformers 3", der zuletzt im Sommer zu sehen war. Am 23. Dezember versucht es ProSieben schließlich mit Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf: Zunächst gibt es "Die besten Duelle um die Welt" zu sehen, ehe noch einmal "Weihnachten mit Joko und Klaas" wiederholt wird.

Neben der "Show mit dem Sortieren" hatte ProSieben zuletzt auch mit der neuen Spielshow "Teddy gönnt dir" keinen Quoten-Erfolg. Die zweite Ausgabe verzeichnete am Donnerstag lediglich einen Marktanteil von 7,6 Prozent in der Zielgruppe und war damit nicht viel besser unterwegs als das Sortier-Format - hiervon hatte ProSieben allerdings zunächst ohnehin nur zwei Folgen angekündigt.