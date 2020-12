am 13.12.2020 - 11:53 Uhr

© ZDF/Nordend-Film/ChrisKohl © ZDF/Nordend-Film/ChrisKohl

Konkrete Themen, die man innerhalb der Reihe thematisieren will, sind Cyber-Kriminalität, die Privatisierung des Krieges, Geheimdienste sowie die organisierte Kriminalität. ZDFinfo-Chef Robert Bachem sagt: "Mit der 'Schattenwelten'-Reihe setzen wir 2021 einen Programmschwerpunkt, dessen Produktion von der Coronakrise geprägt sein wird und dessen inhaltliche Ausrichtung vor allem auf Bereiche zielt, die davon profitieren, dass die Pandemie derzeit den Blick von ihnen ablenkt. ZDFinfo bietet mit dieser Dokureihe zu seinem zehnjährigen Senderjubiläum im kommenden Spätsommer relevantes Hintergrundwissen und neue Einblicke."

Corona und die nach wie vor bestehenden Reiserestriktionen haben aber auch ganz konkrete Auswirkungen auf die Umsetzung der Reihe. So setzt man an einigen Drehorten auf lokale Journalisten, die die Recherche übernehmen. Umgesetzt wird "Schattenwelten" von der Hamburger Produktionsfirma Nordend Film, als Autoren sind Dirk Laabs, der für das Konzept der fünf Dokus verantwortlich zeichnet, und Charlotte Krüger im Einsatz. Ko-Produktionspartner ist die Deutsche Welle, die den Fünfteiler weltweit ausstrahlen und auf ihren Plattformen verfügbar machen wird. ZDFinfo will die Reihe voraussichtlich im August 2021 ausstrahlen.