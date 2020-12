Am 10. Januar kehrt Martin Rütter ins Programm von RTL zurück. An diesem Tag beginnt der Sender nämlich mit der Ausstrahlung der neuen Staffel von "Martin Rütter - Die Welpen kommen". Insgesamt zwölf neue Ausgaben hat RTL angekündigt, die immer wöchentlich am Sonntagvorabend zu sehen sein sollen. Damit gibt es deutlich mehr Folgen als in der Vergangenheit. Staffel eins im vergangenen Jahr umfasste zunächst vier Episoden, Staffel zwei kam 2020 dann schon auf sieben Folgen.

Produziert wird das Format wie gehabt von RTL Studios und Mina TV. Inhaltlich geht es im neuen Jahr nicht nur um neue Familien und ihre Welpen, sondern auch ein Wiedersehen mit vier bereits bekannten Hundehaltern. Außerdem begleitet die Martin Rütter in der Doku erstmals eine Züchterfamilie und ihren Dalmatiner-Nachwuchs.

Mit im Schnitt etwas mehr als 13 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe ist "Martin Rütter - Die Welpen kommen" zuletzt ein schöner Erfolg für RTL am Sonntagvorabend gewesen. Zumal die Kölner auf diesem Sendeplatz in den zurückliegenden Jahren immer weniger starke Formate vorweisen konnten. Im Schnitt schalteten zuletzt mehr als drei Millionen Menschen ein. Insofern macht auch eine Aufstockung der Staffel Sinn.

Einen Tag nach dem Staffelstart steht bei RTL übrigens wieder eine Spezial-Ausgabe von "Wer wird Millionär?" auf dem RTL-Programm. Um 20:15 Uhr lädt Günther Jauch die Kandidaten der Quizshow dann wieder zu einem Zocker-Special. Dabei können bis zu zwei Millionen Euro gewonnen werden, dafür müssen die KandidatInnen während den ersten neun Fragen aber auf den Einsatz eines Jokers verzichten.