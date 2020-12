Wenige Tage vor dem Weihnachtsfest wird die Deutsche Telekom eine Weihnachtsshow der Fantastischen Vier übertragen. Der Livestream von "Frohes Fest 2020 - Weihnachten von und mit Die Fantastischen Vier" kann am Sonntag, den 20. Dezember ab 19:00 Uhr im kostenlosen Livestream auf MagentaMusik 360 verfolgt werden. Darüber hinaus wird auch der lineare Sender #Dabei von MagentaTV die Show ausstrahlen.

"Wir digitalisieren Live-Erlebnisse und bieten den Menschen in Deutschland erstklassiges und emotionales Entertainment. Auch in der Corona-Krise und den damit verbundenen Veranstaltungsverboten", so Michael Schuld, TV-Chef der Telekom. "Die Fantastischen Vier sind ein Aushängeschild der deutschen Musik-Szene und wir tragen dazu bei, sie mit ihren Fans in Zeiten physischer Distanz zu verbinden."

Musiker Michi Beck: "Dieses Jahr hat jedem Einzelnen sehr viel abverlangt. Deshalb wollen wir auf unserer Weihnachtsshow trotzdem mit den Fans gemeinsam feiern, die wir 2020 leider kein einziges Mal live gesehen haben. Wir wollen gemeinsam die Sorgen für einen Abend vergessen."