"Deutschlands kultigsten Schrottplätzen" will DMAX ab dem 26. Januar immer dienstags um 21:15 Uhr einen Besuch abstatten. In der neuen 10-teiligen Dokusoap, die von Janus TV für den Discovery-Sender produziert wird, porträtiert dabei unterschiedliche Betriebe in der ganzen Republik, die allesamt auf ihre Art altes Eisen versilbern.

So baut Autoverwerter Thomas Kerstingjohänner mit seinem Team in Nordrhein-Westfalen funktionstüchtige Motoren, Getriebe und Scheinwerfer aus, weil sich mit gebrauchten Kraftfahrzeugersatzteilen gutes Geld verdienen lässt. Mario Gundlach stöbert auf seinen Beutetouren in Kellern und Garagen kostbare Altmetallschätze auf. Und "Philipp aus dem Hanfbachtal" bietet auf seinem Firmengelände im Rhein-Sieg-Kreis geländegängige Allrad-Vehikel, Anhänger und Schneefräsen zum Verkauf an.