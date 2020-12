am 16.12.2020 - 16:30 Uhr

Endemol Shine Germany bindet den TV-Produzenten Rainer Laux mit einem neuen Joint Venture: Mit der neu gegründeten Rainer Laux Productions GmbH soll die Entwicklung, der Verkauf und die Produktion neuer Reality-Formate ausgebaut werden. Laux und sein Team produzierten zuletzt "Promi Big Brother" und den Überraschungserfolg "Promis unter Palmen" für Sat.1 sowie für den Streamingdienst Joyn die Formate "Coras House of Love" und "Claudias House of Love". Letzteres startet am 7. Januar 2021.

Neben den Reality-Formaten ist Laux nach Angaben von Endemol Shine auch weiterhin verantwortlich für alle Formate rund um Julia Leischik, für die kabel eins-Sendung "Achtung Abzocke" sowie für Daniela Katzenberger. "Die neue Firma heißt mit vollem Titel `Rainer Laux Productions…much more than Reality TV`! Der Anspruch meines Teams ist es, für und mit unseren Partnern Formate zu kreieren, über die Deutschland spricht. Wir bieten eine Heimat für Promis und Kolleg*innen, die Entertainment & Reality lieben!"