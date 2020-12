Sony Channel wird die Serie "Stalk" aus Frankreich ab dem 25. Februar ausstrahlen. Die zehnteilige Staffel ist dann immer donnerstags ab 20:15 Uhr beim Sender zu sehen, wobei man auf gleich zwei Episoden pro Abend setzt. Im März dieses Jahres sind in Frankreich alle Folgen der Webserie auf einen Schlag veröffentlicht worden - rund ein Jahr später kommt es also auch zur Deutschlandpremiere.

Die Serie handelt von dem 18-jährigen Hacker Lucas alias Lux (Théo Fernandez). Da er an der Uni schrecklich gedemütigt und gemobbt wurde, schmiedet er einen Racheplan. Mithilfe seiner größten Begabung, dem Cyberstalking, hackt er sich in die Mobiltelefone und Computer seiner Peiniger. Darüber hinaus hat Sony Channel auch die Pay-TV-Premiere der achten "Father Brown"-Staffel angekündigt. Die insgesamt zehn Folgen laufen ab dem 2. Februar immer dienstags ab 18:30 Uhr in Doppelfolgen.