Manfred Krupp, HR-Intendant und Hauptgeschäftsführer der hr werbung GmbH, erklärt: "Der HR befindet sich in einem übergreifenden Veränderungsprozess, in dem wir in den letzten Monaten auch unsere Tochterfirmen beleuchtet haben. Wir werden uns schlanker aufstellen und administrative Aufwände deutlich reduzieren. Damit können wir in dem sich rasant verändernden Umfeld flexibler und effizienter agieren."

Die hr werbung GmbH vermarktet mit 33 Mitarbeitern die Werbezeiten des Hessischen Rundfunks und erwirtschaftete im vergangenen Jahr einen Jahresumsatz von rund 33 Millionen Euro. Die hr media lizenz- und verlagsgesellschaft mbh erreichte im vergangenen Jahr einen Umsatz in Höhe von rund 350.000 Euro und verantwortet als Tochtergesellschaft der hr werbung GmbH bislang die kommerzielle Programmverwertung des Hessischen Rundfunks und der hr werbung. Ein Fokus lag dabei auf der Vermarktung der DVDs und Tonträger der "Augsburger Puppenkiste" sowie des Klassik-Labels "hr-music". Das alles wird künftig direkt über die hr werbung abgewickelt.