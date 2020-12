© Sat.1 Gold

Die ursprünglich am Mittwochabend angesiedelten Wiederholungen von Ermittler-Dokus wie "K11" wandern im Gegenzug auf den Freitagabend, wo aktuell noch "Der Bulle von Tölz" ermittelt. Veränderungen gibt es auch an anderen Abenden: So nimmt Sat.1 Gold am Dienstag, den 5. Januar um 20:15 Uhr noch einmal "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" ins Programm, donnerstags bleibt es in der Primetime tierisch mit "Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere".