Seit mehr als vier Jahrzehnten arbeitet Sabine Sauer für den Bayerischen Rundfunk. Nun wird sich die Moderatorin und Journalistin in den Ruhestand verabschieden: Am 28. Dezember widmet ihr das Nachmittagsmagazin "Wir in Bayern", das sie 17 Jahre lang präsentierte, eine ganze Ausgabe, in der es nur um Sauer und ihre Fernseh- und Radiokarriere geht. Ende der 70er Jahre war Sabine Sauer als Nachwuchssprecherin zum BR gekommen, danach folgten zahlreiche Sendungen, etwa das Talk-Format "Unter vier Augen" und die "Sternstunden"-Gala.

"Mit dem Bayerischen Rundfunk verbinde ich unzählige schöne Erinnerungen, spannende Begegnungen und wertvolle Freundschaften", so Sauer. "Die Weltreisenden und Teebeutelsammler, Luftbildfotografen und Ultratriathleten in unserem 'WiB'-Wohnzimmer werden mir fehlen – ebenso wie das treue Publikum und unser tolles Team. Sternstunden bleibe ich auch in Zukunft treu. Die Aktion ist mir ein persönliches Anliegen, weit über den Beruf hinaus. Das kann ich heute schon sagen: Auch in Zukunft werde ich mit Hingabe und Engagement diese wichtige Hilfsaktion für Kinder in Not unterstützen."

BR-Intendant Ulrich Wilhelm würdigte Sabine Sauer als "eine in vielerlei Hinsicht außergewöhnliche Kollegin". "Sie ist klug, liebenswert, hat Ausstrahlung und ist eine begnadete Interviewerin: stets perfekt vorbereitet, zugleich mit viel Gespür für die Kunst des Improvisierens, und vor allem immer mit echtem Interesse für ihr Gegenüber", so Wilhelm. "Sie hat das BR-Programm und auch das Bild vom BR in der Öffentlichkeit über viele Jahrzehnte und auf zahlreichen Stationen in Hörfunk und Fernsehen geprägt - nicht zuletzt das der BR-Benefizaktion Sternstunden. Das Publikum und die BR-Kolleginnen und -Kollegen werden sie vermissen."