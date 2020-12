Die "Rentnercops" werden sich im kommenden Jahr mit einem neuen Ermittler-Duo auf dem Bildschirm zurückmelden: Die Hauptrollen in der ARD-Vorabendserie übernehmen künftig Ex-"Lindenstraße"-Star Bill Mockridge und Hartmut Volle, der bereits seit 2006 im Saarbrücker "Tatort" zu sehen ist. Dass gleich beide Hauptrollen neu besetzt werden, kommt durchaus überraschend, schließlich hatte Peter Lerchbaumer erst zu Jahresbeginn die Nachfolge des inzwischen verstorbenen Wolfgang Winkler angetreten.

In diesem Sommer starb mit Thilo Prückner schließlich der zweite Hauptdarsteller der "Rentnercops". Seit der ersten Folge im Jahr 2015 hatte er den aus dem Ruhestand zurückgeholten Kommissar Edwin Bremer verkörpert. In den acht neuen Folgen, die im Herbst unter Beachtung der Corona-Regeln in Köln gedreht wurden, schlüpfen nun also Mockridge und Volle in die Rollen der "Rentnercops" Reinhard Bielefelder und Klaus Schmitz, die wegen Personalmangels kurzerhand reaktiviert werden.

Produziert wird die Serie von der Bavaria Fiction, Produzenten sind Oliver Vogel und Peter Güde. Die Regie übernahmen in den neuen Folgen Janis Rebecca Rattenni und Dennis Satin. Autoren sind Peter Güde, Jonas Pflaumer, Andreas Schmitz, Julia Thürnagel und Christoph Wortberg. In weiteren Rollen sind unter anderem Katja Danowski, Helene Grass und Aaron Le zu sehen.

Einen Sendeplatz für die neuen "Rentnercops"-Folgen gibt es unterdessen noch nicht. Derzeit wird mit einer Ausstrahlung im Herbst kommenden Jahres gerechnet. Mit durchschnittlich rund zweieinhalb Millionen Zuschauern war die zu Jahresbeginn ausgestrahlte vierte Staffel die bislang erfolgreichste.