Es war freilich keine Weihnachtsfeier wie jede andere, die die Mediengruppe RTL Deutschland am Donnerstagabend veranstaltete. Virtuell als "X-Mas Stream2gether" ging die Veranstaltung für die rund 4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über die Bühne. Zu Wort kam dabei auch das Backstein-Gebäude am Picassoplatz in Köln-Deutz, das sich in Gedichtform an all jene wandte, die bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie hier ein- und ausgingen: "Ganz gleich ob Shows, News, linear oder im Stream - in mir wohnt ihr, das beste Team."

"Wenn Wände sprechen könnten, dann würden sie die Wahrheit sagen: In unserem Haus 'wohnt' das allerbeste Team", sagte dann auch CEO Bernd Reichart in einer Rede an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. "Es war ein Jahr voller noch nie dagewesenen Hürden - aber auch vieler wirklich beeindruckender Initiativen und Ideen von Euch. Ihr musstest kreativer und unternehmerischer denken als je zuvor und das habt ihr auch getan. Ich bin stolz ein Teil dieses großartigen Teams zu sein. Egal von wo aus, Ihr gebt immer Euer Bestes."

Gedankt wurde der Belegschaft außerdem im linearen Programm: Drei Minuten vor Beginn der Primetime strahlten alle Sender der Mediengruppe einen einminütigen Spot aus, in dem sich Sendergesichter wie Tim Mälzer, Evelyn Burdecki, Oliver Pocher und Guido Maria Kretschmer bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für den Einsatz in einem besonderen Jahr bedankten - eine schöne Geste, die jedoch ein Stück weit durch die wenige Tage zuvor bekannt gewordene Nachricht, wonach im nächsten Jahr bis zu 150 Stellen gestrichen werden sollen, getrübt wurde (DWDL.de berichtete).