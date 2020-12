am 21.12.2020 - 00:01 Uhr

Überraschendes Comeback: Drei Jahre nach der ersten Staffel legt Sky One sein Magie-Format "Farid - Magic Unplugged" neu auf. Das kündigt Christian Asanger, Vice President Entertainment bei Sky Deutschland, im Interview mit DWDL.de an. Demnach ist das von Banijay Productions Germany produziert Format ab dem 1. März immer montags um 20:15 Uhr in Doppelfolgen zu sehen. Die jeweiligen Ausgaben stehen auch zum Abruf bereit.

© ProSieben Christian Asanger

Mit dabei sind die Weitsprung-Weltmeisterin im Weitsprung Malaika Mihambo, die zweifache Bahnrad-Olympiasiegerin Kristina Vogel, Tennis-Legende Boris Becker, die Fußball-Weltmeister Julian Draxler und Benedikt Höwedes und Lothar Matthäus, Ski-Ass Felix Neureuther, NBA-Star Dennis Schröder und der Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg. Gedreht wurde hauptsächlich in Deutschland - und nicht auf der ganzen Welt, wie ursprünglich geplant. "Da hat uns die Pandemie leider einen Strich durch die Rechnung gemacht", sagt Christian Asanger.

Und auch Farid freut sich auf die Rückkehr. "Für mich ist es das Größte, wenn ich es schaffe, die Menschen aus ihrem Alltag zu entführen und fern von Sorgen und abseits jeglicher Vernunft wundervolle Momente lang noch einmal zum Kind werden zu lassen", sagt der Magier, der zwischenzeitlich auch bei ProSieben zu sehen war. "Genau das erwartet die Zuschauer in meiner neuen Show. Wir sind authentisch, modern, überraschend und werden in der neuen Staffel für noch mehr verblüffende Augenblicke mit tollen Gästen sorgen."

Das komplette Interview mit Christian Asanger lesen Sie heute Nachmittag bei DWDL.de.