© Wiedemann & Berg

"Justyna hat als Produzentin mit 'Who am I', 'Dark', 'Die Goldfische' und aktuell 'JGA' in den letzten neun gemeinsamen Jahren großartige Projekte verantwortet, die maßgeblich für unsere Firma stehen", so Quirin Berg. "Ihre Energie, ihr Format, ihre Leidenschaft fürs Kino und ihr großes Gespür sind einfach herausragend und unsere gemeinsame Freude an der Zusammenarbeit ist ein großes Privileg." Max Wiedemann zeigte sich zugleich davon überzeugt, mit der Erweiterung der Geschäftsführung der Kinoproduktion "zukünftig noch mehr Aufmerksamkeit zuwenden können".

Das Team der Wiedemann & Berg Film wird bereits seit dem 1. September 2020 durch Development Executive Anna Maria Jetel verstärkt. Jetel war zuvor als Head of Local Productions bei der Fox International Productions tätig. Außerdem beginnt Mara Fiedler ab dem 1. Januar 2021 als Producerin bei dem Unternehmen. Sie kommt von Moovie und arbeitete in der Vergangenheit auch für Bavaria Fiction.