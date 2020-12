Eigentlich hat RTL in diesem Jahr aus der Not bloß eine Tugend gemacht: Wegen der Corona-Pandemie entschied sich der Kölner Sender zusammen mit der Produktionsfirma RTL Studios im Sommer dazu, die Produktion seiner Erfolgsshow "Ninja Warrior Germany" von Karlsruhe in die Kölner MMC Studios zu verlegen. Für die Karlsruher dm-Arena sprach in den Jahren zuvor stets die Deckenhöhe, die es problemlos ermöglichte, auch höhere Parcours-Elemente zu verwenden.

Der Wechsel nach Köln war letztlich auch deshalb ein Kompromiss, weil durch die Nähe zum Sitz von Sender und Produktion für die allermeisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Hotelübernachtung wegfiel und gleichzeitig wegen des fehlenden Publikums keine Zuschauerränge aufgebaut werden mussten. Dennoch könnte Köln für "Ninja Warrior" nun zur Dauerlösung werden, denn auch im nächsten Jahr soll die Sendung hier aufgezeichnet werden.

"Wir haben uns für 2021 wieder für Köln als Aufzeichnungsort für 'Ninja Warrior Germany' entschieden, weil wir in 2020 sehr gute Erfahrungen in den Kölner MMC Studios gemacht haben", erklärte ein RTL-Sprecher gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de. "Das heißt nicht, dass wir mit der Produktion niemals wieder nach Karlsruhe zurückkehren werden, auch dort haben wir in den Jahren 2016 bis 2019 sehr gute Erfahrungen in der dortigen dm-Arena gemacht."

Bei der Wahl des Produktionsortes entscheide die Mediengruppe RTL "in jedem Jahr neu", heißt es weiter. Im Vergleich zur vergangenen Staffel werden die Verantwortlichen allerdings umplanen müssen, schließlich soll bei der nächsten Staffel von "Ninja Warrior Germany" trotz des begrenzten Platzes bei der MMC wieder Publikum zugelassen werden. Aktuell läuft bereits der Ticket-Verkauf für die Produktion, die zwischen Ende Juni und Anfang Juli angesetzt ist.

Dass es weitergeht, ist indes keine Überraschung, schließlich erreichte "Ninja Warrior Germany" jüngst so viele Zuschauer wie noch nie. Auf fast 20 Prozent Marktanteil brachte es die Show, das Finale markierte Anfang Dezember mit rund 3,6 Millionen Zuschauern und über 24 Prozent Marktanteil sogar neue Bestwerte.