Dass RTL Deutschland ein Zeugnis ausstellen will, ist schon seit wenigen Wochen bekannt (DWDL.de berichtete). Nun gibt es auch einen Sendetermin für die Live-Show mit dem Titel "Zeugnis für Deutschland". Das von Barbara Schöneberger moderierte Format ist wie schon von RTL angekündigt Anfang des kommenden Jahres zu sehen, konkret wird man es am Freitag, den 29. Januar zur besten Sendezeit, ausstrahlen.

Darüber hinaus hat RTL nun weitere Details preisgegeben. So geht es in der Show bekanntlich darum, was gut und was schlecht im Land läuft. Außerdem will man den Fragen nachgehen, wie wir miteinander umgehen, was uns an Deutschland wichtig ist und wie gut das Land insgesamt ist. Geprüft wird Deutschland in sechs Haupt- und drei Nebenfächern: Sicherheit, Gesundheit, Umwelt, Urlaub, Bildung, Miteinander sowie Nationalmannschaft, Corona und Selbstbild.

Barbara Schöneberger begrüßt im Studio einige Promis, die Fakten zu den genannten Fächern präsentieren und danach diskutieren sollen. Mit dabei sind Moderator Günther Jauch, Leichtathletin und Weltmeisterin Malaika Mihambo, Comedian Ilka Bessin, Ex-"Tagesschau"-Sprecher Jan Hofer, Comedian Oliver Pocher und Moderator und Comedian Thomas Hermanns. Jeweils einer von ihnen präsentiert die Fakten zu einem "Fach" im Nachrichtenstil. "Um diese möglichst objektiv zu beleuchten, werden zu einem Thema sowohl gute Nachrichten in einem weißen Studio und schlechte Nachrichten in einem schwarzen Studio präsentiert", so RTL in einer Ankündigung zur Sendung.

Gemeinsam diskutieren die Prominenten dann die Fakten zu den jeweiligen Themengebieten und tauschen persönliche Eindrücke und Erfahrungen aus. Am Schluss vergeben sie eine Note nach dem Schulsystem, also von sehr gut bis ungenügend. Und auch die Zuschauer sollen über RTL.de mit abstimmen können und Deutschland so ein Zeugnis ausstellen. Produziert wird "Zeugnis für Deutschland" von i&u TV.