am 03.01.2021 - 08:20 Uhr

Auch wenn zuletzt in Bezug auf den Medienkonzern Disney hauptsächlich vom neuen Streamingdienst Disney+ die Rede war, auch beim in Deutschland im Free-TV verfügbaren linearen Sender Disney Channel sind die Ziele für 2021 hoch gesteckt: "Mit der richtigen Mischung aus eigens produzierten Inhalten und dem gezielten Zukauf von Top-Titeln sorgen wir auch in Zukunft dafür, dass der Disney Channel im frei empfangbaren TV-Markt eine beliebte Plattform für Zuschauer und Werbetreibende gleichermaßen bleibt", erklärte Programmchef André Lentzen nun.