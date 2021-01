Nachdem ProSieben den Neujahrstag nutzte, um den exakten Starttermin für seine nächste Staffel von "Germany's Next Topmodel" zu kommunizieren, ist nun auch klar, wann die erfolgreichste Eigenproduktion des Senders zurückkommt. Dass der Sender allen Karnevalisten einen Gefallen tun möchte, ist nicht überliefert – der Startschuss für Runde vier fällt aber am 16. Februar 2021, also am Karnevalsdienstag. Die Coronapandemie dürfte sämtliche Karnevalsaktivitäten diesmal jedoch deutlich einschränken, sodass maskierte Promis im Fernsehen gerade recht kommen.