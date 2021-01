Das Jahr hat kaum begonnen, da hat ProSieben den Starttermin der neuen Folgen von "Germany's next Topmodel" bekanntgegeben. Die nunmehr 16. Staffel des Dauerbrenners wird demnach ab dem 4. Februar auf dem bewährten Sendeplatz am Donnerstagabend um 20:15 Uhr zu sehen sein. Produziert wird das Model-Casting von Redseven Entertainment.

Wegen Corona wird die Show erstmals ausschließlich in Europa gedreht. Wie ProSieben bereits vor Wochen angekündigt hat, reisen die Nachwuchsmodels in die "aufregendsten Modemetropolen und an die atemberaubendsten Plätze Europas". "Die Gesundheit und Sicherheit unserer 'GNTM'-Kandidatinnen stehen bei uns an erster Stelle. Aus diesem Grund habe wir uns dazu entschlossen, die kommende Staffel von 'GNTM' komplett in Europa zu produzieren", so ProSieben-Chef Daniel Rosemann. "Von hier aus können wir schnell auf die aktuelle Lage reagieren."

Heidi Klum hatte darüber hinaus bereits angekündigt, in der neuen Staffel bisherige Schönheitsideale über Bord werfen zu wollen. "Ich suche nach einem Mädchen, das Star-Appeal hat, das sich wie ein Chamäleon verwandeln kann. Aber dabei immer noch authentisch bleibt", ergänzte die Jury-Chefin jetzt. "Ich möchte die Freude am Job in ihren Augen sehen und selbst dabei verzaubert werden." Als Gastjuroren werden unter anderem der französische Modedesigner Manfred Thierry Mugler sowie die beiden Starfotografen Rankin und Ellen von Unwerth mit dabei sein.

Neu ist auch die Verpackung der Show, allen voran das Logo. Ins Auge fällt, dass sich der Sender künftig die Frauen-Silhouette sparen wird, die von Beginn an prägend für das Logo der Castingshow war.