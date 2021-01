Das Erste holt Ende Februar seine Vorabendserie "In aller Freundschaft - Die Krankenschwestern" zurück ins Programm. Ab dem 25. Februar zeigt man immer donnerstags ab 18:50 Uhr eine von insgesamt acht neuen Folgen der von Saxonia Media produzierten Serie. Eigentlich sollte die zweite Staffel schon im April 2020 starten. Damals gab es aufgrund von Corona aber viele Änderungen in den TV-Programmen - auch Das Erste entschied sich dazu, die bereits fertig produzierten Folgen zu verschieben. Schließlich wusste man im Frühjahr 2020 nicht, ob man im weiteren Verlauf des Jahres überhaupt noch einmal produzieren wird können. Und auch für 2021 wollte man den Zuschauern neue Folgen am Vorabend präsentieren.

Die schlimmsten Befürchtungen der TV-Macher haben sich bislang ja nicht bewahrheitet - und deshalb steht dem Start der zweiten Staffel nun auch nichts mehr im Weg. Und so geht es bei den Krankenschwestern weiter: Vieles können sie schon selbst übernehmen, doch Louisa Neukamm (Llewellyn Reichman), Jasmin Hatem (Leslie-Venessa Lill) und Fiete Petersen (Adrian Gössel), die Auszubildenden am Volkmann-Klinikum in Halle, lernen noch jeden Tag dazu - und das nicht nur von ihrer Dozentin, Oberschwester Arzu Ritter (Arzu Bazman). Zum Team von Oberschwester Alexandra Lundqvist (Friederike Linke) gehört zukünftig Maxime Bloch (Leonie Rainer). Neu ist auch der Hygienebeauftragte Erik Kolbeck (Eric Bouwer), der es für die Kollegen manchmal etwas zu genau nimmt in seinem Job.

Die Ausstrahlung von Staffel eins liegt mittlerweile mehr als zwei Jahre zurück. Im Herbst 2018 kam das Spin-Off von "In aller Freundschaft" im Ersten auf durchschnittlich 2,06 Millionen Zuschauer, der Marktanteil beim Gesamtpublikum betrug damals nur 8,3 Prozent. Die neuen Folgen sollten nach Möglichkeit also noch ein oder zwei Schippen drauflegen, damit die Serie auch über 2021 hinaus Bestand hat. Produzenten von "In aller Freundschaft - Die Krankenschwestern" sind Sven Sund und Seth Hollinderbäumer, Producerin ist Josepha Herbst. Regie führen Daniel Anderson und Franziska Jahn. Zum Autorenteam gehören Marie-Louisa Weber, Eckhard Wolff, Ben Zwanzig, Boris Anderson, Barry Thomson und Felicitas Korn.