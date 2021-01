am 06.01.2021 - 15:40 Uhr

Die Auflösung der Finalrunde bei "Wer weiß denn sowas?" hatte gerade begonnen, da trat Bundeskanzlerin Angela Merkel vor die Presse, um die neuen Corona-Beschlüsse bekanntzugeben. Weil die Verkündung aus nachvollziehbaren Gründen Vorrang hatte, fand die ARD-Quizshow mit Kai Pflaume ein jähes Ende - und wer wissen wollte, welches Team den Sieg eingefahren hat, musste auf die ARD-Mediathek zurückgreifen.

Einen Nachholtermin im linearen Programm wird es allerdings ebenfalls geben, wenn auch nicht um 18 Uhr. Wie ein Sprecher des Ersten am Mittwoch gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de bestätigte, wird die abgebrochene "Wer weiß denn sowas?"-Folge noch einmal am Dienstag um 11:15 Uhr zu sehen sein - dann auch in voller Länge.

Auch die Krimi-Fans im ZDF mussten am Dienstag aus aktuellem Anlass auf das Ende der Verbrecherjagd verzichten. Dort hatte die Merkel-Pressekonferenz inmitten des Staffel-Auftakts von "SOKO Hamburg" begonnen, sodass die Ausstrahlung der Serie ebenfalls vorzeitig beendet werden musste. Auch hier gibt es aber inzwischen einen Nachholtermin: Die Folge "Nachts auf dem Friedhof" soll noch einmal am 13. April um 18:00 Uhr gezeigt werden, teilte der Sender auf Nachfrage mit.





Das Interesse an den Sondersendungen von ARD und ZDF war unterdessen am Dienstag groß. So erreichte die einstündige Extra-Ausgabe der "Tagesschau" im Schnitt 4,37 Millionen Zuschauer, während im ZDF sogar 4,75 Millionen dabei waren. Die anschließende "heute"-Sendung steigerte die Reichweite schließlich auf 5,88 Millionen Zuschauer.