"Seinfeld" gehört zu den kultigsten US-Sitcoms aller Zeiten - auch 25 Jahre nach der ersten Folge zählt die Serie mit Jerry Seinfeld in der Hauptrolle noch immer viele Fans. In Deutschland ist "Seinfeld" derzeit im Nachtprogramm von Comedy Central zu sehen, doch demnächst wird es sogar zur Ausstrahlung im Abendprogramm kommen.

Der ARD-Spartensender One hat sich die Rechte an "Seinfeld" gesichert und wird die Comedyserie, die es einst auf neun Staffeln mit insgesamt 180 Folgen brachte, ab dem 18. Februar ins Programm nehmen. Im Anschluss an "extra 3" werden zum Start ab 20:45 Uhr gleich acht Folgen am Stück gezeigt, ab der darauffolgenden Woche setzt One wöchentlich auf einen Dreierpack, der um 22:45 Uhr beginnt.

Darüber hinaus bekommt "Seinfeld" auch noch einen weiteren Sendeplatz am Wochenende. Am 20. Februar erfolgen die acht Wiederholungen ab 15:45 Uhr, eine Woche später ist die Serie dann immer ab 17:40 Uhr zu sehen. Ausgestrahlt wird die Serie übrigens wahlweise auf Deutsch und im englischen Original.