Als im Oktober 2020 bekannt wurde, dass "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" im Jahr 2021 nicht stattfinden würde, bemühte sich RTL noch schnell um ein Dementi. Inzwischen steht längst fest, dass es das Dschungelcamp in diesem Jahr nicht geben wird - weder in Australien, noch in Wales. Und statt die Show in Deutschland zu produzieren, hat man sich in Köln für eine Alternative entschieden. Ab dem 15. Januar zeigt man zwei Wochen lang "Ich bin ein Star - Die Große Dschungelshow". Zu gewinnen gibt es ein Ticket für die nächste reguläre Dschungel-Staffel 2022. Und nun hat der Sender alle 12 Teilnehmer bekanntgegeben.

Auffällig ist der große Überhang an Protagonisten aus dem Genre Reality/Trash. Mit dabei sind etwa die aus diversen Reality-Formaten bekannte Christina Dimitriou ("Temptation Island", "Ex on the Beach", "Couple Challenge"), Mike Heiter ("Sommerhaus"), Xenia Prinzessin von Sachsen ("Die Burg", "Sommerhaus"), Oliver Sanne ("Bachelor"), Filip Pavlovic ("Bachelorette", "Like Me - I’m Famous") und Frank Fussbroich ("Sommerhaus"). Weitere Teilnehmer sind Schauspielerin Bea Fiedler, Drag Queen Nina Queer, "Society-Lady" Djamila Rowe, "GNTM"-Teilnehmerin Zoe Saip, "Prince Charming"-Gewinner Lars Tönsfeuerborn und "DSDS"-Sängerin Lydia Kelovitz.

Das Teilnehmerfeld der "Dschungelshow" wirkt also auf den ersten Blick weniger gut durchmischt als in den vergangenen Jahren beim regulären Dschungelcamp, weil vor allem Reality-Personen mitmachen. Die waren zuletzt bei diversen Formaten, sowohl bei denen der Mediengruppe als auch bei anderen Sendern, eine erfolgversprechende Zutat in der Quoten-Suppe. Wie sehr das aber der Marke "Dschungel" helfen wird, muss sich erst noch zeigen.

Moderiert wird die "Dschungelshow" dagegen wie gehabt von Sonja Zietlow und Daniel Hartwich, auch Dr. Bob wird mit dabei sein. Begleitet wird das Format mit der Single "Prisoner" von Miley Cyrus feat. Dua Lipa. In den Live-Shows kämpfen die Promis aber nicht nur um ein Ticket für die Teilnahme am Dschungelcamp 2022, es soll auch auf die vergangenen 14 Staffeln von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" zurückgeblickt werden.