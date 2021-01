In Mainz wird an einer neuen Quiz-Sendung gearbeitet. Wie die "Bild am Sonntag" in ihrer aktuellen Ausgabe berichtet, soll es im neuen ZDF-Format um eine Deutschlandreise gehen. Fünf Promis sollen im Team für einen guten Zweck raten. Der Unterhaltungschef des Senders, Dr. Oliver Heidemanns, bestätigte dem Blatt, dass er für die neue Primetime-Show noch eine Moderatorin suche. Vergangenes Jahr gab es Empörung, nachdem Das-Erste-Programmdirektor Volker Herres in einem Interview sagte, ihm falle aktuell kein weibliches Pendant etwa zu einem Kai Pflaume ein.