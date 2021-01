Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass es nicht die beste Idee von Kabel Eins war, Wiederholungen der Rateshow "Genial Daneben – Das Quiz" im Frühprogramm zu wiederholen. Die Episoden liefen zuletzt morgens im Viererpack zwischen sechs und halb zehn Uhr. Doch das Interesse hielt sich arg in Grenzen, teils sicherten sich die Ausstrahlungen weniger als ein Prozent Marktanteil bei den Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren. Das hat nun Folgen.





Kabel Eins hat angekündigt, "Genial Daneben – Das Quiz" nur noch in der kommenden Woche zu zeigen. Die letzten Episoden laufen demnach am Morgen des 15. Januar, also kommenden Freitag. Zum vorläufigen Kabel Eins-Finale begrüßt Moderator Hugo Egon Balder in der zunächst letzten Folge Hella von Sinnen, Wigald Boning, Oliver Pocher und Max Giermann.



Ab Montag, 18. Januar, übernehmen die Frühschicht beim Sender wieder alte Folgen bekannter US-Krimiserien. Ab kurz vor sechs Uhr morgens etwa zeigt Kabel Eins Wiederholungen von "The Mentalist"; zu sehen ist dabei jeweils die Episode, die am vorangegangenen Werktag mittags um 13 Uhr zu sehen war. Dieses Muster verfolgt Kabel Eins auch bei den nachfolgenden Krimi-Reruns von "Navy CIS: L.A." und "Navy CIS". Immer gegen 8:30 Uhr findet künftig das Team von "Navy CIS: New Orleans" im Programm des Senders statt. Wie bisher schon sehen Zuschauer des Senders ab halb zehn Uhr die amerikanische Serie "Blue Bloods".





"Genial Daneben – Das Quiz" wurde eigentlich für den Sat.1-Vorabend hergestellt und lief dort bis Ende August 2020 um 19 Uhr – mit sehr regelmäßig unter sechs Prozent Marktanteil wollte sich aber kein echter Erfolg einstellen. Auch eine Nachfolgesendung, nämlich "Genial oder daneben?", die erstmals Ende August lief, überlebte nicht lange. Im Oktober wurde die Ausstrahlung beendet und das kaum erfolgreichere "5 Gold Rings" übernahm.