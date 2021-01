am 10.01.2021 - 13:30 Uhr

Mit dem Satz "Manchmal tut 'ne Pause einfach gut" verabschiedete sich Sport-Kommentator Frank Buschmann am Wochenende auf seiner eigenen Facebook-Seite vorerst von seinen Zuhörern. Sechs Wochen lang werde er nun nicht im Fernsehen präsent sein und selbst "spüren, wie es ist, einfach nur Sport-Fan zu sein." Buschmann, der seit Sommer 2017 für Sky arbeitet und regelmäßig Fußballspiele in der Konferenz begleitet, werde erst am 20. Februar zu dem Format zurückkehren. Doch die Abstinenz hat noch einen anderen Grund.