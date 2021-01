am 10.01.2021 - 10:41 Uhr

Wegen der Coronapandemie wird auch in den kommenden Wochen in Deutschland kein normaler Schulbetrieb möglich sein. Bereits ab kommender Woche wird nun die ARD ihr Fernsehangebot für Schüler und Schülerinnen, aber auch für Eltern und Lehrer deutlich ausbauen. Dabei werde stark auf Online-Angebote gesetzt, wie es in einer Mitteilung heißt. Lern-Fernsehen soll aber auch auf den linearen Spartensendern KiKA und ARD-alpha einen Platz finden.