Kleinere Verschiebungen im Drehplan haben in den vergangenen Wochen das Produktionsteam von Red Seven Entertainment beschäftigt: Seit dieser Woche finden wieder Aufnahmen für die neue und am 4. Februar 2021 startende Staffel der ProSieben-Casting-Show "Germany's Next Topmodel" statt, wie der Sender nun auf seinem Twitter-Account bestätigte. ProSieben machte somit auch publik, dass es im Cast kurz vor Weihnachten zwei positive Coronatests gegeben habe und die Produktion deshalb ruhte. Wie der Privatsender gegenüber DWDL.de mitteilte, sei nur ein geplanter Drehtag betroffen gewesen, danach war ohnehin eine Produktionsunterbrechung vorgesehen.

In dieser Weihnachtspause gab es dann nach Senderangaben insgesamt neun Coronafälle im Cast. Tina Land, die bei ProSieben für "Germany's Next Topmodel" spricht, erklärte auf DWDL.de-Anfrage: "Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir seit gestern wieder drehen. Alle sind gesund.“

Als die Dreharbeiten der diesmal komplett in Europa entstehenden Staffel Anfang November 2020 begannen, hatte ProSieben auch ein sehr engmaschiges Hygiene-Konzept vorstellt, das unter anderem vorsieht, dass bei jedem Mitarbeiter täglich kontaktlos Fieber gemessen wird und am Set Masken zu tragen sind. Auch alle Juroren, Coaches, Gäste, Fotografen und Designer werden vor dem Dreh getestet. Gesichts-Visiere würden neben Mund-Nasen-Bedeckung als weitere Schutzmaßnahme beim Styling und Make-Up eingesetzt, hieß es damals.