am 12.01.2021 - 13:10 Uhr

Auch Szenen- und Kostümbildner werden bei der Mediengruppe RTL Deutschland künftig an Einnahmen aus linearer Ausstrahlung, Streaming und Lizenzierung beteiligt. Die Mediengruppe gab am Dienstag bekannt, eine entsprechende Abmachung mit der UrheberAllianz Film & Fernsehen, in der die Berufsverbände BVK (Kinematografie), BFS (Filmschnitt) und VSK (Szenenbild und Kostümbild) seit 2018 kooperieren, im Laufe des Jahres 2020 verhandelt zu haben. Unterzeichnet wurden die Abmachungen dann Ende 2020.