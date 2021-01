Das Erste Deutsche Fernsehen hat das Ende einer weiteren Dienstags-Serie angekündigt. Nach der kommenden und am 9. Februar 2021 startenden siebten Staffel werden die Geschichten von "Tierärztin Dr. Mertens" nicht weiter erzählt. Entsprechende Berichte bestätigte die ARD gegenüber DWDL.de. Jana Brandt, Leiterin der Gemeinschaftsredaktion Serien im Hauptabendprogramm, sagt: "In den neuen Folgen gibt es viel zu tun und viel zu entscheiden: Denn die Geschichten um den Zoo und seine Tierärztin werden mit dieser Staffel enden. Dr. Mertens wird endlich mit dem wiedergefundenen Freund, dem Kinderarzt Dr. Christoph Lentz, verkörpert von Sven Martinek, da anknüpfen, wo sie vor langer Zeit vorerst gescheitert sind: an dem großen Abenteuer eines gemeinsamen Lebens."

Die von Elisabeth Lanz gespielte und titelgebende Hauptfigur will in den finalen Folgen zeigen, dass sie nicht nur im Zoo alles im Griff hat. Gemeinsam mit Dr. Christoph Lenz, der wieder bei ihr lebt, plant sie ein halbes Jahr Auszeit in Asien. Sie will sechs Monate bei einem Hilfsprojekt in Borneo mit Orang-Utans arbeiten. Christoph will als Humanmediziner in einem nahegelegenen Krankenhaus anfangen. Aber zunächst soll einiges dazwischen kommen.



Die Abschiedsstaffel wird aus weniger Episoden als gewohnt bestehen; nur sechs Folgen stehen noch aus. Für diese hatte das Produktionsteam der Saxonia Media ihr traditionelles Zoo-Motiv in Leipzig verlassen und ihr Set in Erfurt, Halle und Magdeburg eingerichtet. Dies wurde nötig, weil die Corona-Vorgaben zum Zeitpunkt des Drehs regional sehr unterschiedlich waren.

Die zurückliegende Staffel zeigte Das Erste im Herbst 2019, ebenfalls zur besten Ausstrahlungszeit am Dienstag. 4,37 Millionen Menschen sahen die 13 Episoden, die Marktanteile gingen im Vergleich zu früheren Werten auf durchschnittlich 14,4 Prozent zurück. Mit dem Ende von "Tierärztin Dr. Mertens" wird somit das Aus der nächsten Serie auf dem Sendeplatz bekannt. Auch "Um Himmels Willen" wird nach der anstehenden Staffel nicht mehr fortgeführt. Die Serie rund um ein Kloster wird nach 20 Staffeln eingestellt.



Im Zuge der Bekanntgabe des "Um Himmels Willen"-Endes hatte Jana Brandt bereits verraten, welche grundsätzlichen Pläne sie hat. "Wir setzen auch zukünftig am Dienstagabend auf Unterhaltung für die ganze Familie", hieß es damals. Detaillierte Pläne liegen allerdings noch nicht vor.