am 12.01.2021 - 17:00 Uhr

Seit Ende Dezember werden in Deutschland Impfungen gegen das Coronavirus verabreicht, aber bei Weitem nicht jeder Bundesbürger vertraut dem Vakzin. Schon vor einigen Wochen wurde bekannt, dass die Bilderfest GmbH (Produzent: Stefan Otter) im Auftrag des WDR für Das Erste an einer Impf-Doku arbeitet. Am Dienstag nun hat Das Erste den exakten Sendetermin für die 45 Minuten lange Sendung kommuniziert.