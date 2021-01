Ein größeres Führungsteam bekommen hat seit Januar 2020 die Axel Springer All Media, kurz ASAM. Darin sind seit vergangenem Jahr alle werbemarktnahen Geschäftsfelder des Segments News Media National des Verlages gebündelt. CEO Carsten Schwecke und COO Julia Wehrle haben nun vier weitere Leute in die Geschäftsführung geholt. Von 3 Plus, dem TV-Sender aus der Schweiz, kommt etwa Mehmet Inan. An alter Wirkungsstätte war der 47 Jahre alte Manager Chief Sales Officer. Bei Springer soll er seine "umfassende Bewegtbild-Expertise" nun als Chief Marketing Officer bei Media Impact einbringen. In seinen Verantwortungsbereich fällt auch die crossmediale Vermarktung von Bild Live.

Stefan Mölling wird zusätzlich zu seiner neuen Tätigkeit in der Geschäftsleitung der ASAM als Chief Sales Officer von Media Impact künftig alle Sales-Aktivitäten in Print und Digital von Media Impact und der Regionalvermarktung von Springer koordinieren. Fortan gehören obendrein auch Franjo Martinovic und Kai Ladwig der Geschäftsleitung an. Axel Springer teilte mit, dass sie zusätzlich zu ihren Aufgaben innerhalb der ASAM weiterhin Geschäftsführer von Visoon Video Impact bleiben.

Schwecke erklärt, dass er in den kommenden Jahren große Veränderungen auf den Werbemarkt sehen würde - das nahende Ende der Cookie-Ära sowie die zu erwartende Regulierung der GAFAs würden dazu führen. "Unser Anspruch als ASAM ist es, die ständig komplexer werdenden Kundenanforderungen dank crossfunktionaler Teams kreativer und schneller zu lösen als der Wettbewerb. Das Fundament dafür bildet nach wie vor unser einzigartiges journalistisches Qualitätsumfeld in Print, Digital und zunehmend auch Bewegtbild." Schwecke bestätigte in diesem Zuge auch, dass Sales-Leiter Peter Ludwig Müller aus der Regionalvermarktung nach 17 Jahren geht – laut Mitteilung "in bestem Einvernehmen und auf eigenen Wunsch." Er habe das regionale, aber auch das nationale Vermarktungsgeschäft von Bild und Welt maßgeblich mitgeprägt, lobte Schwecke. Müllers Posten übernimmt nun Felix Becker, der dafür die Anzeigenleitung bei Bild am Sonntag an Irina Hugo abgibt. Sie wird auch weiterhin Marketing und Regionalvermarktung leiten.