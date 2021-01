Am Freitag und Samstag wird die CDU ihren digitalen Parteitag ausrichten, auf dem dann - mit einiger Verspätung - auch der künftige Parteivorsitzende gewählt werden soll. Auf dem Online-Parteitag bewerben sich Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet, der ehemalige Unionsfraktionsvorsitzende Friedrich Merz und der frühere Bundesumweltminister Norbert Röttgen um die Nachfolge von Annegret Kramp-Karrenbauer.

ARD und ZDF haben nun für den Samstagabend Sondersendungen in Aussicht gestellt, in denen der künftige CDU-Chef zu Wort kommen soll. Den Anfang macht das ZDF, das am Samstag um 19:25 Uhr die Sendung "Was nun?" mit Bettina Schausten und Peter Frey ins Programm nehmen wird. Die ursprünglich geplante "Bergretter"-Wiederholung entfällt, stattdessen schiebt das ZDF im Anschluss um 19:50 Uhr eine kurze "Bares für Rares"-Folge ein.

Das Erste befragt den neuen CDU-Vorsitzenden sogar zur besten Sendezeit: Im Anschluss an die "Tagesschau" stellen Tina Hassel und Rainald Becker in der 15-minütigen Sondersendung "Farbe bekennen" ihre Fragen.

Nachrichtensender berichten live

Unterdessen werden auch die Nachrichtensender über den Parteitag berichten. So hat Welt angekündigt, am Freitag von Beginn des Parteitages bis etwa 21 Uhr die Reden von Bundeskanzlerin Angela Merkel, CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer, Generalsekretär Paul Ziemiak sowie CSU-Chef Markus Söder zu übertragen. Am Samstag geht es schließlich um 9:00 Uhr weiter. ntv steigt derweil am Freitag ab 18 Uhr ein und wird auch am Samstagvormittag dabei sein, wenn die Kandidaten ihre Reden halten und die Parteimitglieder schließlich ihre Stimmen abgeben.

Phoenix beginnt seine Übertragung derweil am Freitag um 18:30 Uhr und am Samstag um 9:15 Uhr. Kommentiert wird das Parteigeschehen an beiden Tagen von Reporter Gerd-Joachim von Fallois.