Es kommt nicht oft vor, dass Kandidaten bei "Wer wird Millionär?" ausscheiden und später nochmal eine zweite Chance erhalten. Normalerweise ist man auf Lebenszeit gesperrt, wenn man es einmal zu Günther Jauch in die Mitte geschafft hat. Erst ein paar wenige Male räumte RTL Kandidaten im Rahmen von Specials eine weitere Möglichkeit zur Million ein. Es gab ab und zu aber auch schon Kandidaten, die erneut zu Jauch durften, weil Fragen nicht eindeutig waren - genau das passiert jetzt wieder.

Am vergangenen Montag schied in der Quizshow Niklas Bayer-Eynck bei der 125.000 Frage aus. "Wer ist im bekannten Volkslied 'Die Vogelhochzeit' der Bräutigam?", wollte Günther Jauch von dem Kandidaten wissen. Die Antwortmöglichkeiten: Amsel, Drossel, Fink oder Star. Der Psychologe setzte seinen Zusatzjoker, folgte dem Rat des Jokers, entschied sich für Amsel und stürzte auf 1.000 Euro.

Doch jetzt die Wende: Der Frage lag die allgemein bekannte Textfassung zugrunde, die Heinrich Hoffmann von Fallersleben und Ernst Richter 1842 in ihrer Sammlung "Schlesische Volkslieder mit Melodien" veröffentlichten. "Es wollt' ein Vogel Hochzeit machen, in dem grünen Walde. Didirallala, didiralla, rallala. Die Drossel war der Bräutigam, die Amsel war die Braute", heißt es darin. Allerdings existierten schon mehr als 200 Jahre bevor sich Heinrich Hoffmann von Fallersleben mit Volksliedern beschäftigte mehrere gereimte Texte, die von Vogelhochzeiten handelten, so zum Beispiel ein Lied namens "Der Stigelitz", in dem die Rollen des Brautpaares vertauscht sind: "Die Amsel war der Bräutigam, die Trossel war die Braute, die war gar schön gezieret, trug ob ein Kranz von Raute."

Aufgrund der Existenz dieser älteren Version hat man beim Sender nun entschieden, Niklas Bayer-Eynck eine zweite Chance bei Günther Jauch zu geben. Weil es sich bei der Sendung am Montag um ein Zocker-Special handelte, kann der Kandidat auch bei seinem nächsten Anlauf im besten Fall zwei Millionen Euro gewinnen. Zu sehen gibt es "Wer wird Millionär? - Das große Zockerspecial - Die 2. Chance" am Freitag, den 5. Februar.

Niklas Bayer-Eynck selbst sagt: "Ich freue mich riesig, dass ich eine zweite Chance bekommen habe und danke RTL herzlich dafür. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass ich noch einmal bei Günther Jauch von Anfang an spielen darf."