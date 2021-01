Die neue Staffel von "Are You the One?" startet am 21. Januar, 20 Singles suchen in der Realityshow von TVNow dann immer donnerstags nach ihrem "Perfect Match". Moderiert wird das Format nicht mehr von Jan Köppen, sondern von Sophia Thomalla. So weit, so bekannt. Nun hat aber auch RTL angekündigt, den Start in die neue Staffel zeigen zu wollen. Dass man aber eher nicht mit einem großen Publikum rechnet, zeigt der Sendeplatz.

So wird RTL die ersten beiden Ausgaben der neuen Staffel in der Nacht vom 30. auf den 31. Januar zeigen, los geht’s um 00:55 Uhr. Warum RTL die Realityshow von TVNow überhaupt zeigt, wenn man sie dann doch so versteckt, wird wohl ein Rätsel bleiben. Aber schon der erste Durchlauf verzeichnete im vergangenen Jahr schlechte Quoten bei RTL. Drei in der Primetime gezeigte Folgen liefen mit weniger als 8,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe so schlecht, dass es danach im Nachtprogramm weiter ging.

Mit den Abrufzahlen bei TVNow war man bei der Mediengruppe RTL aber offenbar so zufrieden, dass man die Produktion von RTL Studios in eine zweite Staffel schickte. Bei "Are You The One?" handelt es sich um die Adaption eines gleichnamigen US-Originals von MTV. In der "Love Reality" treffen jeweils zehn Single-Frauen und -Männer aus ganz Deutschland auf ihr vermeintlich perfektes Match – ermittelt mit der Hilfe von Experten. Wer zu wem passt, müssen die Teilnehmer selbst herausfinden und sich dafür eine Strategie überlegen. Denn nur wenn alle ihre richtigen Partner gefunden haben, gewinnen sie gemeinsam eine Geldsumme in Höhe von 200.000 Euro. In einer Villa können die Singles in Challenges Dates gewinnen, bei denen sie sich näherkommen. Am Ende einer jeden Doppelfolge wählen die Singles in der "Matching Night" ihre zehn perfekten Paare. Das Problem: Nur die Anzahl der richtigen Treffer werden aufgelöst und nicht bei welchem Paar sie richtig lagen.