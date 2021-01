Der Teleshopping-Sender HSE24 ist mit einem umfassenden Relaunch an den Start gegangen, mit dem auch eine Namensveränderung einhergeht. Fortan spart sich der Sender die "24" und nennt sich schlicht HSE. Flankiert wird das Rebranding ab dem 15. Januar von einem 30-sekündigen TV-Spot, der "überspitzt und mit einem Augenzwinkern" zeigen will, welche Konsequenz das Teleshopping-Erlebnis angeblich mit sich bringt. Am Ende folgen ein neues Soundlogo sowie der neue Claim: "HSE. Here Shopping Entertains."

© HSE

Die Positionierung soll sich nun möglichst überall widerspiegeln. So seien für die Corporate Identity alle Berührungspunkte so überarbeitet worden, dass ein ganzheitlicher Look-and-Feel entsteht. Gestalterisches Kernelement ist dabei die Parabolform, in Anlehnung an die Bühne, auf der HSE seine Markenwelt präsentiert. Verantwortlich für die neue Corporate Identity und die integrierte Kampagne ist Jung von Matt unter Beteiligung von Jung von Matt Brand Identity und und Jung von Matt Saga.

Ergänzt wird die Positionierung von verschiedenen Marken-Trailern, die das Backstage-Geschehen bei HSE und die Produktkategorien "auf entertainende Art und Weise inszenieren". Konkret geht es um eine One-Shot-Kamerafahrt vorbei an den Moderatorinnen und Moderatoren, der Belegschaft und den Produkten bis hin zur Bühne. Für die Umsetzung zeichnet Tempomedia verantwortlich.