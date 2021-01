am 14.01.2021 - 11:47 Uhr

Während derzeit noch Frank Rosin im Rettungseinsatz für Restaurants bei Kabel Eins zu sehen ist, übernimmt ab dem 4. Februar wieder Peter Giesel den Eigenproduktionssendeplatz donnerstags um 20:15 Uhr. Dann sind neue Folgen von "Achtung Abzocke - Betrügern auf der Spur" zu sehen, in denen Giesel Handwerkern auf die Finger schaut und prüft,wie ehrlich es deutsche Dienstleister mit ihren Kunden in puncto Preistransparenz, Aufrichtigkeit und Professionalität meinen. In der ersten Folge geht's um Kammerjäger. Bei seinem ersten Fall liegt ihm eine Rechnung über 4.325 Euro vor. Die Spur führt Peter zu einem Abzocker, den er bereits kennt.

"Achtung Abzocke" war zuletzt die erfolgreichste Eigenproduktion des Senders. Im Schnitt erreichten die Ausgaben im vergangenen Jahr knapp sieben Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen - bei einem Senderschnitt von fünf Prozent. Im Schnitt sahen rund 1,1 Millionen Zuschauer zu. Produziert wird die Reihe von Giesels Produktionsfirma Uptown Media.