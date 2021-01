Vox ändert kurzfristig sein Programm und zeigt am Freitagabend zur besten Sendezeit die rund zweistündige Doku "Die Siegfried und Roy Story". Darin will man zurückblicken auf "zwei außergewöhnliche deutsche Weltstars". Zwei ursprünglich geplante Folgen von "Law & Order: Special Victims Unit" entfallen wegen der Doku.

Erst im vergangenen Jahr war Roy Horn, der 2003 von einem seiner Tiger angefallen und schwer verletzt wurde, verstorben. Am vergangenen Mittwoch starb auch Siegfried Fischbacher an einer Krebserkrankung. Erstmals ausgestrahlt wurde die "Siegfried und Roy Story" im Oktober 2013. Damals sahen im Schnitt mehr als zwei Millionen Menschen zu, der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei sehr guten 10,4 Prozent. 2013 wurde die Doku von Thomas Gottschalk erzählt, in der am Freitag ausgestrahlten Version sind die Elemente mit Gottschalk jedoch nicht mehr enthalten.

UFA-Chef Nico Hofmann und Michael Bully Herbig arbeiten trotz des Todes von Siegfried und Roy auch weiterhin an einem Biopic über die beiden deutschen Magier. Das bekräftigten sie erst am Donnerstag (DWDL.de berichtete). Die Dreharbeiten sollen im kommenden Jahr beginnen.