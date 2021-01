Nachdem am Samstag bekannt gegeben wurde, dass "Let's Dance" sich am 26. Februar mit der üblichen Besetzung aus Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge Gonzalez in der Jury und Victoria Swarovski und Daniel Hartwich als Moderatoren zurückkehrt, schob man nun direkt auch die Promi-Riege nach, die sich in diesem Jahr aufs Tanzparkett wagen wird. Das auffälligste dabei: In der 14. Staffel wird es erstmals ein Tanzpaar geben, das sich nicht aus Frau und Mann zusammensetzt, sondern aus zwei Männern. Während der Profi-Tänzer noch nicht verraten wurde, bildet Nicolas Puschmann den Promi-Teil des Paares. Puschmann war 2019 der "Prince Charming" der ersten schwulen Dating-Show des deutschen Fernsehens.

Puschmann: "Ich denke, für viele Zuschauer wird es eine neue Erfahrung sein, zwei Männer tanzen zu sehen. Auch ich habe selbst bislang noch keine klassische Tanzerfahrung mit einem Mann, aber freue mich sehr darauf. Und ehrlich, was ist dabei schon anders? Mensch tanzt mit Mensch. Liebe und die Leidenschaft fürs Tanzen kennt kein Geschlecht. Das wird der Hammer!"

Ebenfalls dem Tanzwettbewerb stellen wird sich Jan Hofer, der sich Ende letzten Jahres als Chefsprecher der "Tagesschau" verabschiedet hat. "Nach fast 36 Jahren als Mann ohne Unterleib freue ich mich, dass ich mich mal in ganzer stattlicher Größe (172 cm) präsentieren kann", kommentiert Hofer. Er tritt unter anderem gegen Auma Obama an. Die Germanistin, Soziologin, Key Note Speakerin und Journalistin ist die Halbschwester des früheren US-Präsidenten.

Kai Ebel, der bis zum Verlust der Formel-1-Rechte für RTL in der Boxengasse stand, gehört ebenso zum Teilnehmerfeld wie Ballermann-Schlagersänger Mickie Kraus". Dazu kommt die Schauspielerin Valentina Pahde ("GZSZ") sowie der Schauspieler Erol Sander ("Mordkommission Istanbul"). Aus dem musikalischen Bereich sind Senna Gammour (einst "Monrose"), Ilse DeLange und Vanessa Neigert (Schlagersängerin, 2009 Teilnehmerin bei "DSDS") dabei. Aus dem Sport-Bereich treten der Fußballspieler Rúrik Gíslason, der 2020 seine Profi-Karriere beendet hat, sowie der Boxer Simon Zachenhuber an. Die Moderatorin Lola Weippert und das Model Kim Riekenberg runden das Teilnehmerfeld ab.