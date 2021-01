© M7

"Wir freuen uns, dass wir mit RTL Crime, RTL Living und Geo den M7-Partnern drei der attraktivsten Pay-TV-Sender anbieten können", so Marco Hellberg, Geschäftsführer von Eviso Germany, dem Business-Partner von M7 in Deutschland. "Die Programmvielfalt in den leistungsstarken Netzen steigt dadurch erneut, nachdem im Zuge unserer langfristig verlängerten und erweiterten Partnerschaft mit der Mediengruppe RTL Deutschland die Free-TV-Sender RTLplus, Vox Up und Toggo Plus bereits seit Oktober 2020 das BasisHD-Paket verstärken."

M7 hält über 140 Senderechte und Lizenzen für deutsche und internationale Free- und Pay-TV-Programme sowie VoD-Diensten. Netz- und Plattformbetreiber können damit eigene digitale TV-Pakete zusammenstellen.