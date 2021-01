Johanna Kraus ist neue Redaktionsleiterin Fernsehfilm des MDR, das hat das Unternehmen in einer Pressemitteilung bestätigt. Seit dem 15. Januar leitet Kraus die Redaktion und folgt damit auf Jana Brandt, die inzwischen als Leiterin der MDR-Programmdirektion Halle arbeitet. Mit Kraus als neuer Fernsehfilm-Chefin hat man sich im MDR für eine interne Lösung entschieden. Kraus arbeitet seit 2012 als Redakteurin für den Sender, seit 2013 ist sie auch für die ARD-Gemeinschaftsredaktion Serien im Hauptabend tätig.

Die neue MDR-Fernsehfilmchefin trug bislang für alle drei Staffeln der ARD-Serie "Charité" die redaktionelle Verantwortung, darüber hinaus hat sie an Projekten wie der Magdeburger "Polizeiruf 110"-Reihe oder auch dem Fernsehfilm "Katharina Luther" mitgearbeitet. Geboren wurde Kraus 1984 in Dieburg, studiert hat sie an der Filmuniversität Babelsberg "Konrad Wolf". In ihrer neuen Funktion soll sie "fiktionale Akzente setzen" sowie diese auch im Sinne der Digitalstrategie des MDR weiterentwickeln, so der MDR.

Die Gesamtleitung der MDR-Hauptredaktion Fernsehfilm, Serie und Kinder übernimmt kommissarisch der neue Leipziger Programmdirektor Klaus Brinkbäumer. Die Stelle soll nach Angaben des MDR allerdings "demnächst" neu ausgeschrieben werden. Die Leitung der ARD-Gemeinschaftsredaktion Serien im Hauptabend bleibt vorerst in den Händen von Jana Brandt.