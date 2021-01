Neben dem Ersten und den Nachrichtensendern werden auch RTL und ProSieben am Mittwoch live von der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Joe Biden und seiner Vize-Präsidentin Kamala Harris berichten. Und anscheinend ist es beiden Sendern sehr wichtig, vor dem jeweils anderen auf Sendung zu sein. Als ProSieben am Montag sein Special für 17:45 Uhr ankündigte, zog RTL kurz darauf seine Sendung von 17:55 auf 17:30 Uhr vor.

Nun hat man auch bei ProSieben seine Pläne noch einmal überarbeitet und die Startzeit verändert - loslegen will man am Mittwoch schon um 17:25 Uhr. Also nicht nur 20 Minuten früher als bislang, sondern auch fünf Minuten vor den Kölner Kollegen. In Unterföhring wird man hoffen, dass Zuschauer, die erst einmal eingeschaltet haben, danach dran bleiben und nicht mehr zur Konkurrenz zappen. "Taff" fällt wegen der Sondersendung noch etwas kürzer aus als ohnehin schon.

Durch das "ProSieben Spezial" führen am Mittwoch Viviane Geppert und Steven Gätjen, als Gäste angekündigt sind Andrea Rotter, Expertin für Außen- und Sicherheitspolitik der Hanns-Seidel-Stiftung, Andreas Etges vom Amerika-Institut der LMU München sowie der ehemalige "Germany’s Next Topmodel"-Juror Thomas Hayo. Letzterer ist in den vergangenen Monaten mit der Kamera durch die USA gereist und hat US-Bürger interviewt.

Bei RTL wird die Live-Sendung "RTL Aktuell Spezial: Machtwechsel im Weißen Haus - USA im Alarmzustand" von Charlotte Maihoff moderiert. Im Rahmen dessen wird die Amtseinführung von Joe Biden und Kamala Harris übertragen und anschließend mit den US-Korrespondenten der Mediengruppe RTL analysiert. Sollte es zu den angekündigten Protesten kommen, wird das Spezial bis zum Beginn der regulären Hauptnachrichten "RTL Aktuell" um 18:45 Uhr verlängert, "Exclusiv" würde in dem Fall entfallen.