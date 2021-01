Genaue Zahlen gibt es bekanntlich nicht, aber "Haus des Geldes" gehört zu den erfolgreichsten Serien auf Netflix. So viel ist bekannt. Nun hat der Streamingdienst eine neue Serie angekündigt, die von den Machern der beliebten Produktion stammt. "Sky Rojo" heißt die neue Serie, die am 19. März bei Netflix veröffentlicht wird. Als Schöpfer und Executive Producers zeichnen Alex Pina und Esther Martínez Lobato verantwortlich.

Produziert wurden die acht 25-minütigen Folgen von Pinas Produktionsfirma Vancouver Media. Inhaltlich geht es in "Sky Rojo" um Coral, Wendy und Gina, die ihre Freiheit suchen. Und deshalb sind sie auch auf der Flucht vor Romeo (Asier Etxeandia), ihrem Zuhälter aus dem Club Las Novias, und seinen Handlangern Moisés (Miguel Ángel Silvestre) und Christian (Enric Auquer). Auf ihrer rasanten, chaotischen Reise müssen sich die Frauen Gefahren aller Art stellen und jede Sekunde so leben, als wäre es die letzte. Die drei weiblichen Hauptrollen werden verkörpert von Verónica Sánchez, Lali Espósito und Yany Prado.

Und auch Sky hat für den März jetzt Serien-Nachschub angekündigt. So zeigt man am 12. und 19. März jeweils freitags ab 20:15 Uhr bei Sky Atlantic eine Doppelfolge der BBC-Serie "Strike". Dabei handelt es sich um eine Serienverfilmung der Romanreihe "Cormoran Strike", die die "Harry Potter"-Autorin unter ihrem Pseudonym Robert Galbraith verfasste.

Und darum geht es inhaltlich bei "Strike": Nach Robin Ellacotts (Holliday Grainger) Hochzeit mit Matthew (Kerr Logan) nimmt sie ihre Arbeit an der Seite von Cormoran Strike (Tom Burke) in der Privatdetektei wieder auf. Zwei neue, aufregende Fälle hält die beiden in Atem, so dass sie keine Zeit finden, sich auf ihre veränderte Beziehung zueinander einzustellen. Ein psychisch gestörter junger Mann bittet Cormoran in einem Todesfall zu ermitteln. Er glaubt, vor einigen Jahren als Kind einen Mord an einem kleinen Mädchen beobachtet zu haben, der ihn seitdem belastet. Währenddessen ermittelt Robin undercover im Haus of Commons in einem Erpressungsfall.