am 21.01.2021 - 10:54 Uhr

In den zurückliegenden Jahren gehörte der Mittwochabend beim Kölner Vox in aller Regel fiktionalen Produktionen – zumeist liefen dort Serien. Ab Februar 2021 ändert sich das nun. Die schon im Herbst vergangenen Jahres angekündigte Show "Die rote Kugel", die von Hundetrainer und Entertainer Martin Rütter präsentiert wird, soll am 17. Februar starten und somit die Mittwochs-Primetime des Kölner Senders eröffnen.

Bei der Show handelt es sich um eine Vox-Eigenentwicklung, die von Endemol Shine Germany umgesetzt wird und zunächst aus vier Episoden besteht. Eine zentrale Rolle in dem Format spielt das Sendersymbol, die rote Kugel. Teilnehmen werden Kandidatenpaare, die nach Angaben des Senders neben einer ruhigen Hand Teamwork, Strategie und vor allem die richtige Intuition brauchen – im besten Fall winken dann 100.000 Euro. Es geht um das Finden von richtigen Lösungen in jeweils bis zu zehn Spielrunden.

Konkret muss immer ein Bild komplettiert werden. Herauszufinden ist: Welches der vorgeschlagenen Lösungsstücke sieht beim Hin- und Herschieben im Gesamtmotiv nicht nur richtig aus, sondern stimmt auch tatsächlich? Um wirklich an das Geld zu kommen, muss die rote Kugel noch in einem Loch im Studioboden versenkt werden. Das Versenken der Kugel schützt die Kandidaten andererseits aber auch im Falle einer falschen Antwort vor dem kompletten Ausscheiden.