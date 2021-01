am 21.01.2021 - 11:53 Uhr

Eigentlich hatte Sat.1 für den kommenden Freitag das Bühnenprogramm "Luke Mockridge Live - Lucky Man" für 20:15 Uhr angekündigt. Jetzt hat man seine Pläne noch einmal etwas geändert - Luke Mockridge wird aber dennoch zur besten Sendezeit zu sehen sein. So meldet sich der Comedian um 20:15 Uhr aus der leeren Lanxess-Arena und ruft dann zur Unterstützung von Künstlern und Veranstaltungsmitarbeitern auf.

"Ich bin ja von Haus aus ein Bühnenkind, aber aktuell dankbar wie nie, auch eine TV-Heimat zu haben, welche es mir ermöglicht, in diesen Zeiten arbeiten zu dürfen. Solidarität innerhalb der Branche ist für mich selbstverständlich, und ich danke Sat.1, dass die Kollegen ihre beste Sendezeit nutzen, um #AlarmstufeRot diese breite Aufmerksamkeit zu geben", sagt Mockridge. #AlarmstufeRot ist eine Initiative, die freischaffenden Künstlern, Bühnen- und Backstage-Mitarbeitern und über einer Million Beschäftigen im Veranstaltungswesen helfen will, indem sie die Öffentlichkeit und Politik auf ihre schwierige Situation in diesen Krisen-Zeiten aufmerksam macht.

Nach Mockridges Unterstützungs-Aufruf wird sich die Lanxess-Arena übrigens schnell füllen: Sat.1 wird dann nämlich wie geplant das Bühnenprogramm des Entertainers ausstrahlen. Und das wurde eben in der damals ausverkauften Kölner Arena aufgezeichnet.