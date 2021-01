© TLC

Nach acht Wochen mit Prüfungen und romantischen Verabredungen muss sich die Protagonistin schließlich entscheiden, ob sie den Mann gefunden hat, mit dem sie sich niederlassen und eine Familie gründen möchte, oder ob sie den Weg zur Mutterschafft lieber alleine fortsetzen will.

Als Host der Sendung fungiert Schauspielerin Kristin Davis, die als Charlotte aus "Sex and the City" ist. "Als ich zum ersten Mal von der Idee für die Show gehörte habe, wusste ich, dass ich Teil dieser Reise sein muss", lässt sich Davis zitieren. "Ich glaube, jede Frau sollte sich befähigt fühlen, ihren Träumen nachzugehen, sei es beruflich oder persönlich, und an Kristys Seite zu sein, wenn sie ihre Zukunft selbst in die Hand nimmt, war wirklich aufregend."

TLC strahlt "Torschlusspanik" ab dem 11. März jeweils donnerstags um 22:15 Uhr als deutsche TV-Premiere aus. In den USA war das Interesse an der Show mit im Schnitt knapp mehr als einer Million Zuschauern recht verhalten.