Auch in diesem Spätwinter und Frühjahr wird wieder die Treue von vier Liebespaaren getestet: TVNow hat die Rückkehr der Sendung "Temptation Island" angekündigt. Der Streamingdienst wird die ersten Bilder aus Staffel drei am 18. Februar 2021 zur Verfügung stellen. Angekündigt sind diesmal gleich zwölf Episoden – somit wird die stetige Ausdehnung fortgesetzt. Staffel eins kam 2019 nämlich auf acht Stück, Staffel zwei dann schon auf zehn. Wie schon zuletzt wird Woche für Woche eine neue Episode freigeschaltet.

Die Liebespaare werden erneut von "verführerischen Singles des anderen Geschlechts" auf die Probe gestellt – 24 Singles sollen im Einsatz sein. Neu dabei ist derweil die Moderatorin. Bisher hatte Angela Finger-Erben den Moderationspart übernommen, sie wird nun von Lola Weippert (tanzt 2021 auch bei "Let's Dance" mit) abgelöst. "Liebe ist ein allgegenwärtiges Thema, welches jeden von uns betrifft und so unglaublich viele verschiedene Formen und Facetten hat, da kann es ja gar nicht langweilig werden. Als ich die Paare kennenlernte, war mir sehr schnell bewusst: Das wird 'ne wilde Staffel", sagt Weippert, die angab, sich sehr zu freuen, nun Teil von "Temptation Island" zu sein.



RTL ist derweil vorläufig nicht Teil des "Temptation Island"-Plans. Ein Sprecher bestätigte, dass bei RTL – anders als in den beiden Jahren zuvor – zumindest zeitnah keine Ausstrahlung vorgesehen sei. Grundsätzlich sei es aber nicht ausgeschlossen, dass auch RTL die Episoden noch zeigen wird. Die zweite Staffel holte zwischen März und Mai 2020 am späten Dienstagabend beim Kölner Sender etwas weniger als achteinhalb Prozent Marktanteil bei den Umworbenen – sie war also kein Hit. Erfolgreicher war im zurückliegenden Herbst dafür eine erstmalige VIP-Version der Sendung – das mit Promis besetzte Format erreichte teilweise mehr als 16 Prozent Marktanteil bei den Zuschauern im Alter von 14 bis 49 Jahren. Banijay Productions Germany zeichnet für die Produktion der Verführungsshow verantwortlich.