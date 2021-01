am 21.01.2021 - 16:05 Uhr

Tommi Schmitt präsentiert bald eine eigene Show bei ZDFneo, das hat der Sender nun angekündigt. Schmitt arbeitet unter anderem als Autor für TV-Formate wie "Late Night Berlin", die meisten Menschen kennen ihn aber wohl als Podcaster. Seit 2017 präsentiert er wöchentlich zusammen mit Felix Lobrecht "Gemischtes Hack", dafür bekamen beide im vergangenen Jahr unter anderem den Deutschen Comedypreis (DWDL.de berichtete). Seit 2019 hält Spotify die exklusiven Rechte an dem Podcast, in dem Jahr war "Gemischtes Hack" auf der Plattform einer der erfolgreichsten Podcasts weltweit. Nun gibt’s also eine eigene TV-Show.

Der Titel des neuen ZDFneo-Formats steht noch nicht fest, dafür hat der Sender angekündigt, dass die Show schon im Frühjahr dieses Jahres erstmals ausgestrahlt werden soll. Inhaltlich will man einen großen Bogen schlagen: Von Popkultur und Politik über Populismus und Prominenz bis zu Popcorn und Pommes soll sich Tommi Schmitt um alles kümmern.

"Tommi Schmitt schaut in seiner neuen ZDFneo-Show auf die Welt und ordnet das Zeitgeschehen mit seinem ganz eigenen Blick ein. Er sagt seine Meinung und zeigt klare Haltung: relevant, emotional, feuilletonistisch - manchmal aber auch einfach nur albern", heißt es vom Sender. In jeder Ausgabe will sich der Gastgeber zudem "spannende Persönlichkeiten" einladen und mit ihnen sprechen. Zur Taktung und dem Sendeplatz hat ZDFneo noch keine Angaben gemacht.





Produziert wird die Show von Seapoint Productions ("Let's Dance", "Sommerhaus der Stars"). Produzentin ist Nina Klink, Holger Fritsche zeichnet als Producer verantwortlich. Die ZDF-Redaktion übernimmt Nicole Sprenger. Sebastian Flohr ist der ZDFneo-Koordinator.