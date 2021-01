Auch in dieser Woche wird es im deutschen Fernsehen wieder Programmverschiebungen geben, da Sondersendungen zum Thema Corona in das Line-Up integriert werden. ProSieben plant für Donnerstag, 28. Januar, um 20:15 Uhr ein "ProSieben Live – Deutschland fragt zu Corona". Teil der 70 Minuten langen Sendung werden Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sein. Sie stellen sich den Zuschauerfragen live im ProSieben-Programm. Senderchef Daniel Rosemann erklärt: "Für unsere Zuschauer ist das 'ProSieben Live' eine besondere Chance, mit den Entscheidern in unserem Land über das wichtigste Thema unserer Zeit zu sprechen. Respekt an Olaf Scholz und Markus Söder, dass sie sich den Fragen unserer Zuschauer live stellen.“

Die Einreichung von Fragen ist ab sofort möglich, unter anderem auch über die Social-Media-Kanäle des Senders. Der verwendete Hashtag ist #ProSiebenLive. Als Moderator durch die Sendung führen wird Stefan Gödde, Claire Oelkers ist als Social-Media-Reporterin im Studio in Berlin. "Schlag den Star", das eigentlich ab 20:15 Uhr geplant war, verschiebt sich auf 21:25 Uhr.



Zu Verschiebungen kommt es auch im Programm von RTL. Am Dienstagabend, 26. Januar, zeigt der Kölner Sender ein "RTL Aktuell Spezial: 1 Jahr Corona – Zwischen Mutation und Hoffnung" um 20:15 Uhr. Die Sendung soll 15 Minuten lang sein und wird von News-Anchor Maik Meuser präsentiert. Zu Gast im Studio ist dabei erneut Virologe Hendrik Streeck. Mit ihm soll ein Jahr nach der ersten Corona-Infektion in Deutschland eine Bilanz gezogen werden. Die nachfolgenden Programme verschieben sich. "Deutschland sucht den Superstar" startet somit um 20:30 Uhr, "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" um 22:25 Uhr und die erste Live-Folge von "Täglich frisch geröstet" um 23:25 Uhr.